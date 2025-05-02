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США намерены использовать украинский опыт для будущих сделок с другими странами

США намерены использовать украинский опыт для будущих сделок с другими странами

США заключили с Украиной стратегическую сделку по доступу к полезным ископаемым. Американские власти рассматривают её как образец для будущих соглашений с другими странами, ранее получавшими финансовую поддержку от Вашингтона.

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