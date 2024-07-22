Срочно! Перекрыт канал поставки взрывчатки для терактов в России: посылки из Италии и Германии

Как заявили в ведомстве, это произошло в Санкт-Петербурге. - Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей, - говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Шок! Экономист США открывает правду про украинский конфликт: всего лишь одна причина, по которой гибнут тысячи
- Срочно! «Искандеры» - прямо в цель: эшелоны с иностранной техникой и мобилизованными ВСУ взлетели на воздух
- Удары ВС РФ по Запорожью: ракеты попали в коровник, где пряталась рота ВСУ, ангар с техникой - вдребезги
Свежие комментарии