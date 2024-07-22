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Срочно! Перекрыт канал поставки взрывчатки для терактов в России: посылки из Италии и Германии

Срочно! Перекрыт канал поставки взрывчатки для терактов в России: посылки из Италии и Германии

Как заявили в ведомстве, это произошло в Санкт-Петербурге. - Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей, - говорится в сообщении.

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Комментарии
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Александр
Интересно, а нельзя отправить назад, в связи с отсутствием получателя?
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19 час.

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