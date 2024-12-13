Казахстан временно закроет границу с Китаем

Комитет государственных доходов Республики Казахстан обращает внимание перевозчиков и других заинтересованных сторон на необходимость учета погодных условий и ограничений движения на автомобильных дорогах в зимний период при осуществлении международных перевозок, передает inAktau.
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