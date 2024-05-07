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В Приморье бьюти–бизнес предпринимательницы финансово поддержали в микрокредитной компании

В Приморье бьюти–бизнес предпринимательницы финансово поддержали в микрокредитной компании

Предпринимательница из дальневосточной столицы Евгения Магомедова долгое время арендовала помещение под салон красоты, но позже выкупила его с помощью микрозайма по программе «Поддержка» в Микрокредитной компании «Фонд развития Приморского края» и поручительства регионального Гарантийного фонда.

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