В Приморье бьюти–бизнес предпринимательницы финансово поддержали в микрокредитной компании

Предпринимательница из дальневосточной столицы Евгения Магомедова долгое время арендовала помещение под салон красоты, но позже выкупила его с помощью микрозайма по программе «Поддержка» в Микрокредитной компании «Фонд развития Приморского края» и поручительства регионального Гарантийного фонда.