«Вильярреал» еще не побеждал в этом сезоне. «Боруссия» Д – явный фаворит матча с испанцами в ЛЧ

Дортмундская «Боруссия» примет «Вильярреал» в 1-м туре общего этапа ЛЧ. Испанский клуб ни разу не побеждал в этом сезоне – 2 ничьи и 2 поражения (от «Алавеса» и «Депортиво»).
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