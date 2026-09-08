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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вильярреал» еще не побеждал в этом сезоне. «Боруссия» Д – явный фаворит матча с испанцами в ЛЧ

Дортмундская «Боруссия» примет «Вильярреал» в 1-м туре общего этапа ЛЧ. Испанский клуб ни разу не побеждал в этом сезоне – 2 ничьи и 2 поражения (от «Алавеса» и «Депортиво»).

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