Футболисты «Ижевска» одержали первую победу в сезоне

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Ижевск» одержал первую победу в сезоне. Как сообщает пресс-служба команды, в рамках 2-го тура Чемпионата МФС «Приволжье» ижевчане одержали уверенную победу в Саранске над местным ФК «Анелия-МЦПЮФПМ» со счётом 0:3.