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Футболисты «Ижевска» одержали первую победу в сезоне

Футболисты «Ижевска» одержали первую победу в сезоне

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Ижевск» одержал первую победу в сезоне. Как сообщает пресс-служба команды, в рамках 2-го тура Чемпионата МФС «Приволжье» ижевчане одержали уверенную победу в Саранске над местным ФК «Анелия-МЦПЮФПМ» со счётом 0:3.

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