Небензя: США, скованные предвыборной кампанией, потакают агрессии Израиля

Совбез должен добиться прекращения огня в секторе Газа Израиль атаками против Ливана пошел «ва-банк», а Соединенные Штаты, «скованные» предвыборной президентской кампанией, последовали за ним, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
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