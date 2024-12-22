Шикарная закуска-салат из баклажанов: разберут быстрее мяса

Этот салат, без сомнений, оправдывает свое название «Королевский». Баклажаны в сочетании с другими ингредиентами не только создают великолепный внешний вид, но и дарят незабываемый вкус, который оставит впечатление даже у самых взыскательных гурманов.
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