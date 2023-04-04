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Лавров рассказал о дружбе с главой МИД КНР Цинь Ганом

Лавров рассказал о дружбе с главой МИД КНР Цинь Ганом

t.me | @MID_Russia / МИД России Глава МИД России Сергей Лавров назвал нынешнего китайского министра иностранных дел Цинь Гана и его предшественников, включая куратора внешней политики КНР Ван И, своими добрыми друзьями и соратниками.

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