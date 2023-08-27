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«Шеффилд Юнайтед» за 18,5 млн фунтов купил чемпиона Евро-U21 Арчера у «Астон Виллы»

«Шеффилд Юнайтед» за 18,5 млн фунтов купил чемпиона Евро-U21 Арчера у «Астон Виллы»

22-летний игрок подписал контракт сроком на 4 года. За англичанина заплатили 18,5 млн фунтов, Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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