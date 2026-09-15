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Татар-информ

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Экс-глава Госкомитета РТ по тарифам Груничев назначен и. о. директора ВШГМУ КФУ

Экс-глава Госкомитета РТ по тарифам Груничев назначен и. о. директора ВШГМУ КФУ

Бывший председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев назначен и. о. директора Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета.

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