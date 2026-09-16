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Мировое обозрение

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Рождённые небом: от ВВС к ВДВ

Рождённые небом: от ВВС к ВДВ

В конце двадцатых годов советские военные теоретики пришли к выводу, который на тот момент казался почти фантастическим: высадка воздушных десантов и сам характер их боя в тылу противника предъявляют к войскам совершенно особые требования.

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