США не позволяют Израилю победить хуситов — Maariv

Политика уходящей администрации президента США Джо Байдена не позволяет Израилю одержать победу над хуситами в Йемене, 3 января сообщает израильская газета Maariv со ссылкой на свои высокопоставленные источники.
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