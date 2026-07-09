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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» близок к подписанию 35-летнего Дарлоу. Экс-вратарь «Лидса» – свободный агент

Карл Дарлоу близок к переходу в « Манчестер Юнайтед ». 35-летний вратарь находится в статусе свободного агента после ухода из « Лидса ».

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