Сотрудники Центра социальной и культурной адаптации рассказали подробности.В Челябинской области начали обучать иностранных граждан правилам жизни в России.
В Челябинске начали учить мигрантов жизни в России
Комментарии
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Silver Kont
Чурки должны это знать перед въездом в Россию, хотя они здесь нахуй не нужны! Только если каким-то дебилам нужны тупые ослоёбы, то пусть привозят по оргнабору - проживание и медстраховка за счёт этих дебилов, никаких выходов на местность, депортация тоже за их счёт.... Тем более никаких самок с выблядками, приехал- отработал - в родную черножопию в день, когда заканчивается контракт....
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