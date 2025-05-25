В Челябинске начали учить мигрантов жизни в России

Silver Kont

Чурки должны это знать перед въездом в Россию, хотя они здесь нахуй не нужны! Только если каким-то дебилам нужны тупые ослоёбы, то пусть привозят по оргнабору - проживание и медстраховка за счёт этих дебилов, никаких выходов на местность, депортация тоже за их счёт.... Тем более никаких самок с выблядками, приехал- отработал - в родную черножопию в день, когда заканчивается контракт....