Как войска РФ уничтожают ВСУ и продвигаются на угледарском направлении

Известия/Дмитрий Астрахань В последние дни российским силам удалось закрепиться на окраинах Угледара, который имеет стратегическое значение и в силу географического расположения, и потому, что именно он является важнейшим логистическим центром.
Известия/Дмитрий Астрахань В последние дни российским силам удалось закрепиться на окраинах Угледара, который имеет стратегическое значение и в силу географического расположения, и потому, что именно он является важнейшим логистическим центром.
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