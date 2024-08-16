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Петербургский дневник

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Квартиры высокой культуры быта: что можно найти в музеях в жилых домах Петербурга

Квартиры высокой культуры быта: что можно найти в музеях в жилых домах Петербурга

Среди экспонатов – бритва, которой Ленин в целях конспирации сбрил усы, протертые поклонниками книги писателей, кровать Сталина, оружие, подаренное Шаляпину Горьким Обласканные славой и вниманием гостей парадные залы или конспиративные комнаты для явок – сегодня в них может побывать каждый.

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