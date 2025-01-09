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Донецкая группа новостей

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  • Валентина
    Тварь!Заведующий хирург...
  • Vasiliy Belokurov
    Кому война, кому мать родная!Донецкая группа н...
  • Гоша Веверсис
    Чип из стиралки в ракету ,стиралку в асфальтную дыру,кулибины ,блин.Просто дыру на до...

Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) @donetskdnr_vk #донецк Донецкая группа новостей.

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