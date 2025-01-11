Штурмовики 41-й армии уничтожили боевиков нацбатальона в ДНР

Российские военные уничтожили боевиков нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при освобождении села Шевченко в ДНР, сообщил заместитель командира взвода первого отделения штурмовой роты 3-го батальона 74-й бригады 41-й армии Василий Бураков, 11 января пишет РИА Новости.
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