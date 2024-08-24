#Сводка утро на 24 августа 2024 года ▪ Ночью противник заявил об ударах ВС России ракетами Х-22 по Одесской области.
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#Сводка утро на 24 августа 2024 года ▪ Ночью противник заявил об ударах ВС России ракетами Х-22 по Одесской области.
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