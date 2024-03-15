Toyota построила настоящий «Котобус» из легендарного мультфильма Хаяо Миядзаки

В 1988 году японский мультипликатор Хаяо Миядзаки выпустил полнометражный фильм «Мой сосед Тоторо», одну из главных ролей в котором исполнил «Котобус» – вымышленный персонаж с лицом улыбающегося кота, телом в форме автобуса и пушистым хвостом.