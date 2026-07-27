БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Литиевые войны: Россия теряет нужнейший для СВО металл

Литиевые войны: Россия теряет нужнейший для СВО металл

Вашингтон пытается подрезать крылья нашей беспилотной авиации Дмитрий Родионов Фото: Оксана Мамлина/ ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов Всеволод Шимов Сотрудничество России по добыче лития с Аргентиной, Боливией и Чили, где находится 54% мировых запасов этого металла, сходит на нет.

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Комментарии
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Лайм Баюн
Автор Интриган, на Донбасе одни из богатейших мировых запасов лития
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1 м.
Sergey Ivanov
Ну, то есть именно в этом заключается цель СВО? Оказывается, нам нужен литий! А всякая- там демили- и денаци- это для патриотического быдла.
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1 м.
SI
Sergey Ivanov
А чему удивляться? Россия вот уже четверть века как не социалистическая. Капиталистическая. Ну, а капитал готов совершить любое преступление ради прибыли! (Маркс)
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1 м.