Северокорейские солдаты увлеклись просмотром порно, приехав в Россию

Как сообщает New York Post со ссылкой на данные отчета Пентагона, по имеющимся данным, северокорейские военнослужащие, прибывшие для участия в СВО на стороне РФ, впервые получили неограниченный доступ в Интернет .
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