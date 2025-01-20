Лапы тигра, рога оленя: как браконьеры наживаются на редких животных

РЕН ТВ На уходящей неделе прокуратура Москвы подала иск в суд с требованием закрыть газету "Про здоровье" и интернет-магазин "Здравомед", которые рекламировали и продавали биологически активные добавки под видом лекарств.
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