Новицкий и Василевская смогли выжить в морозной «тайге» перед полетом на МКС

Основной экипаж 21-й экспедиции на МКС начал тренировки по выживанию на случай нештатной посадки. Участники будущей экспедиции должны уметь оказывать медицинскую помощь в экстремальных условиях, ориентироваться на местности и обеспечить себя всем необходимым, пока идет поисково-спасательная операция.
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