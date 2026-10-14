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Новости Липецка

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Конкурс «Самая спортивная семья России» приглашает участников из всех регионов страны

Конкурс «Самая спортивная семья России» приглашает участников из всех регионов страны

Участникам конкурса доступны семь номинаций, включая спортивную и творческую. Заявки принимаются до 18 октября 2026 года.

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