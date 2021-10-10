Мировое обозрение

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Трамп: брошенная в Афганистане военная техника США попала в Россию и Китай

Трамп: брошенная в Афганистане военная техника США попала в Россию и Китай

Россия и Китай смогли заполучить образцы американской военной техники, брошенной в Афганистане.

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