В «Мосбилете» доступны билеты на «Обыкновенное чудо» Московского драматического театра имени Гоголя. Павел Пархоменко поставил драматическую сказку со счастливым концом к 130-летию со дня рождения советского прозаика и сценариста Евгения Шварца.