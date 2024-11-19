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«Миражи» на Украине

Борис Джерелиевский 18 ноября 2024 г., 14:43   Французские истребители не станут для нацистов «вундерваффе» В первой партии многоцелевых истребителей Mirage, переданных Францией нацистам, может быть не три машины, а целых шесть «с полной системой поддержки», сообщил депутат французского парламента Франк Жилетти.

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