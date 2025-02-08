Пушков: с победой Трампа политический раскол в США усиливается

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что идеологическое и политическое противостояние в США, несмотря на победу Дональда Трампа на президентских выборах, не ослабевает, а наоборот, усиливается.
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