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Инклюзивные театральные труппы выступят перед горожанами в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

Инклюзивные театральные труппы выступят перед горожанами в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

В Москве проходит фестиваль «Пасхальный Дар». С 19 апреля на центральных и окружных площадках города москвичей и гостей столицы ждут не только мастер-классы и арт-объекты, но и масштабная сценическая программа.

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