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Авария в Грузии вызвала блэкаут в Абхазии

Авария в Грузии вызвала блэкаут в Абхазии

Вся энергосистема Абхазии вышла из строя из-за аварии в Грузии. Об этом сообщила пресс-службе Черноморэнерго «В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена», — отметили в абхазской государственной энергетической компании.

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