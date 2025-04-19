Авария в Грузии вызвала блэкаут в Абхазии

Вся энергосистема Абхазии вышла из строя из-за аварии в Грузии. Об этом сообщила пресс-службе Черноморэнерго «В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена», — отметили в абхазской государственной энергетической компании.
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