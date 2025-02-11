Сотрудниками полиции в Астраханской области задержан иностранец, подозреваемый в угоне автомобиля

8 февраля около двух часов ночи находившемся на маршруте патрулирования госавтоинспекторам поступило сообщение из дежурной части ОМВД России «Красноярский» о том, что в одном из сел угнан автомобиль «Chevrolet Niva».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Нижнем Новгороде полицейские пресекли деятельность экстремистского сообщества
- Криминальная студенческая практика. В Иркутске полицейские пресекли деятельность ячейки пособников зарубежных телефонных мошенников
- В Москве полицейские возбудили уголовное дело по обращению журналистки, пострадавшей во время попытки взять интервью у прибывших в Россию британских дипломатов
Свежие комментарии