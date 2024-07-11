«Законопроекты лежат без движения!»: Миронов требует депортировать семьи мигрантов-преступников за их же деньги

Silver Kont А за педросов никто и не голосует, они сами проталкивают кого надо, а элька считает, как скажут....

Вячеслав Дегтярев 🤣🤣🤣👍👍👍.... ХА ХА ХА......... а Миронов - -- пиарщик ничего за время присутствия в Думе не предложил да ещё и Развалил партию Справедливую Россию, да и сейчас на публику работает потому, что в сентябре выборы, а его помощники на все обращения граждан и организаций ИГНОР ПОЛНЫЙ......... а на публике говорит что сам первый читает обращения.............. нет ни одного примера решения вопроса этой партийки........ грамотных и думающих парламентариев своим и только своим мнением разогнал - ну что сказать - дисантник - с понятием ВДВ - никто кроме нас- так сделай так как у десантуры но что бы получалось - НИКТО КРОМЕ НАС........ ---- партия из 10 чел. в парламенте.............😎--- у него внутрипартийный геноцид.................знаю о чём пишу......--- ни одного закона не было предложено........