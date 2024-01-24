Акции Fix Price последний день торгуются с дивидендом - основные события 25 января

В четверг, 25 января, акции Fix Price последний день торгуются с дивидендом. Ранее совет директоров компании одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в совокупном размере 8,4 млрд рублей или 9,84 рубля на ГДР/акцию.