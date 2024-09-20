Татнефть сократила нефтедобычу Добыча Татнефти в I полугодии составила 13,66 млн т — на 4,7% ниже того же периода 2023 г.
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Татнефть сократила нефтедобычу Добыча Татнефти в I полугодии составила 13,66 млн т — на 4,7% ниже того же периода 2023 г.
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