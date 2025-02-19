Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили взводный опорный пункт, пункт управления БПЛА и СПГ-9 с расчетом ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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