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В США прокомментировали сбой работы двигателей ракеты Falcon 9 компании SpaceX

В США прокомментировали сбой работы двигателей ракеты Falcon 9 компании SpaceX

Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института заявил о своей уверенности в скором возобновлении полётов многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска…Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института заявил о своей уверенности в скором возобновлении полётов многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института заявил о своей уверенности в скором возобновлении полётов многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска…Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института заявил о своей уверенности в скором возобновлении полётов многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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