В США прокомментировали сбой работы двигателей ракеты Falcon 9 компании SpaceX

Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института заявил о своей уверенности в скором возобновлении полётов многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска…Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института заявил о своей уверенности в скором возобновлении полётов многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института заявил о своей уверенности в скором возобновлении полётов многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска…Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института заявил о своей уверенности в скором возобновлении полётов многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .