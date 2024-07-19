В США прокомментировали сбой работы двигателей ракеты Falcon 9 компании SpaceX

Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института заявил о своей уверенности в скором возобновлении полётов многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска…Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института заявил о своей уверенности в скором возобновлении полётов многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института заявил о своей уверенности в скором возобновлении полётов многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска…Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института заявил о своей уверенности в скором возобновлении полётов многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More .
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