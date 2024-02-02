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Закон, порядок, государство

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Расчеты гаубиц «Мста-Б» Южной группировки войск разгромили наблюдательный пункт ВСУ на Донецком направлении

Расчеты гаубиц «Мста-Б» Южной группировки войск разгромили наблюдательный пункт ВСУ на Донецком направлении

Благодаря эффективной и слаженной работе артиллеристов в связке с корректировщиками и операторами разведывательных БпЛА, были уничтожены укрепления и наблюдательный пункт противника.

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