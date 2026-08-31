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Букет без неприятных последствий. Врач назвал безопасные цветы для аллергиков

Букет без неприятных последствий. Врач назвал безопасные цветы для аллергиков

При выборе букета следует учитывать интенсивность аромата и особенности пыльцы Людям с аллергией при выборе букета стоит обратить внимание на орхидеи, альстромерии и эустомы.

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