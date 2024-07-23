В Петербурге начинается рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве Талькова

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга во вторник, 23 июля, начнет рассматривать по существу уголовное дело экс-директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, которого следствие считает виновным в убийстве певца.
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