Чуйченко заявил о снижении браконьерства амурского тигра с 50 до 20

Министр юстиции Константин Чуйченко на ВЭФ сообщил о снижении браконьерства на амурских тигров в России с 50-70 до 10-20 случаев в год.
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