" Требуется дедушка для мальчика, оплата договорная" и ниже написан номер телефона.-Совсем обнаглели эти богатенькие,-Иван Максимович негодовал, прочитав это объявление в интернете,- мало, что у них личные няни, водители, повара, домработницы, теперь ещё и дедушек нанимают.