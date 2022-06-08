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Требуется дедушка для мальчика, оплата договорная

Требуется дедушка для мальчика, оплата договорная

" Требуется дедушка для мальчика, оплата договорная" и ниже написан номер телефона.-Совсем обнаглели эти богатенькие,-Иван Максимович негодовал, прочитав это объявление в интернете,- мало, что у них личные няни, водители, повара, домработницы, теперь ещё и дедушек нанимают.

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