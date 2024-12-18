Розы, стразы, красный цвет: Incanto представил новогоднюю коллекцию

В мир грез на сей раз отправились модели Бритни Вандерстин и Мэг Ван Дер Валк. Дискошары, золотой дождь и конфетти, игристое и клубника — после просмотром даже пары кадров кампейна заряжаешься праздничным настроением.
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