В Москве состоялся показ фильма «Где живет любовь?»

В Москве прошел премьерный показ фильма «Где живет любовь?». Документальный фильм собрал все самые последние научные исследования и исчерпывающие ответы на вечные вопросы: что такое любовь, как она рождается, какие органы отвечают за это состояние, его развитие или затухание.
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