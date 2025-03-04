В Москве состоялся показ фильма «Где живет любовь?»

В Москве прошел премьерный показ фильма «Где живет любовь?». Документальный фильм собрал все самые последние научные исследования и исчерпывающие ответы на вечные вопросы: что такое любовь, как она рождается, какие органы отвечают за это состояние, его развитие или затухание.