Более чем в пять раз выросли траты на озеленение Сочи Планы на текущий год по превращению города в зелёный рай выполнены на 80%.
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Более чем в пять раз выросли траты на озеленение Сочи Планы на текущий год по превращению города в зелёный рай выполнены на 80%.