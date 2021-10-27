Поклонская ответила на угрозы главы МИД Украины об экстрадиции

ГГлагоLПолитикаПоклонская ответила на угрозы главы МИД Украины об экстрадицииКиев якобы связался с властями Кабо-Верде, чтобы сообщить о «преступной деятельности» нового посла РФ.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВиктор МихалевНе Захарова, а МИД России должен отвечать на подобные заявления из МИД Украины. Поклонская входит в состав политической элиты России, прошла многие испытания и я уверен что ее ждёт большая политическая карьера. Ее безопасность, где бы она не находилась это долг России.Комментировать
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