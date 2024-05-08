Вокруг света: Почему древние египтяне считали кроликов порождением подземного мира, а кельты боялись: Лепорифобия

Милые зверушки с маленькими пушистыми хвостиками, длинными ушами и забавно подёргивающимся носиком — как можно бояться настолько невинного и симпатичного существа? Тем не менее древние представления о кроличьей породе описывают это существо как нечто хитрое, потустороннее и немного жуткое.