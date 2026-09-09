www.globallookpress.com/Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency Авиационный шантаж главы киевского режима Владимира Зеленского направлен не на нанесение реального военного ущерба, а на организацию экономической и транспортной блокады России.
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