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Юрий Бурлачко о развитии конного спорта на Кубани: гордость нашего региона

Юрий Бурлачко о развитии конного спорта на Кубани: гордость нашего региона

Как сообщил спикер парламента Кубани Юрий Бурлачко, сначала сильнейшие жокеи ЮФО разыграли Кубок Губернатора и приз ЗСК на краснодарском ипподроме.

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